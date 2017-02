Dzięki temu zatrzymany we wtorek na mocy wystawionego w Hiszpanii europejskiego nakazu aresztowania 51-letni Firtasz odzyskał wolność.

Sąd uzasadnił swe orzeczenie wpłaceniem trzy lata temu przez Firtasza kaucji w kwocie 125 mln euro oraz zobowiązaniem go do tego, by regularnie zgłaszał się w sądzie, złożył tam do depozytu swój paszport i nie wyjeżdżał z Austrii. Wymogi te - z wyjątkiem kaucji - uznano jeszcze w czwartek za wystarczające dla uchylenia wniosku o areszt z tytułu postępowania ekstradycyjnego wszczętego przez Hiszpanię.

Od decyzji sądu krajowego można w ciągu 14 dni złożyć odwołanie do Wyższego Sądu Krajowego (OLG) w Wiedniu, który we wtorek zezwolił na ekstradycję Firtasza do USA. W sprawie europejskiego nakazu aresztowania nie ma jeszcze żadnej merytorycznej decyzji kompetentnego sądu.

Firtasz, jeden z najbardziej wpływowych ukraińskich oligarchów, został zatrzymany w marcu 2014 roku w Wiedniu na wniosek władz amerykańskich, jednak wkrótce zwolniono go za kaucją. Dwa lata wcześniej ława przysięgłych w USA uznała go za winnego wypłacenia łapówek wartości wielu milionów dolarów władzom indyjskim w zamian za prawo do eksploatacji złóż tytanu w Indiach.

Hiszpania wydała europejski nakaz aresztowania wobec Firtasza w listopadzie ubiegłego roku w związku ze stawianymi mu zarzutami prania pieniędzy i zaangażowania w przestępczość zorganizowaną.

W kwietniu 2015 roku austriacki sąd niższej instancji odrzucił wniosek władz USA o ekstradycję Firtasza, uznając, że przedstawiony przez amerykańskie organy ścigania materiał dowodowy nie daje ku temu podstaw.

Firtasz zdobył olbrzymi majątek, pracując w ukraińskim przemyśle gazowym za rządów poprzedniego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Adwokaci Firtasza utrzymywali, że jego aresztowanie w Austrii w okresie kryzysu politycznego i zamętu na Ukrainie nastąpiło z powodów politycznych.

W przeszłości Firtasz finansował Partię Regionów Janukowycza, ale zdystansował się od obalonego w lutym 2014 roku prezydenta i poparł nowe władze Ukrainy. (PAP)