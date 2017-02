„Żadnej presji na biznes ze strony instytucji kontrolnych nie będzie. Obiecuję to wam jako głowa państwa” – powiedział Łukaszenka cytowany przez agencję BiełTA. We wtorek prezydent wziął udział w spotkaniu utworzonej w styczniu grupy roboczej, której celem jest zredukowanie ograniczeń i kontroli państwowych wobec biznesu oraz wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców.

Łukaszenka wezwał do zmniejszenia liczby państwowych kontroli w ogóle, a zwłaszcza do ograniczenia nieplanowanych inspekcji. „Przedsiębiorstwo działa, płaci podatki, nie ma skarg - nie trzeba ich szarpać, dajcie im pracować” – argumentował prezydent.

„Kolejna sprawa to uproszczenie wymogów wobec biznesu. Chodzi o wydawanie licencji, ale także o procedury administracyjne, których jest u nas zbyt dużo – ponad 900” – oświadczył.

Podał przykład, że tylko do otwarcia niedużej restauracji wymagane jest przejście ok. 12 takich procedur, co nawet przy szybkim tempie działania zajmuje pół roku.

Zdaniem Łukaszenki na Białorusi obowiązuje zbyt wiele norm i wytycznych dotyczących różnych dziedzin działalności gospodarczej, jak np. przepis o tym, że „jajka, mięso i mleko nie mogą być przechowywane w jednej lodówce”. „Większość ludzi korzysta z jednej lodówki i jakoś nikt się nie otruł” – ocenił prezydent. Inny przykład – żeby zrobić zwykłe placki ziemniaczane, wymagane jest kilka pomieszczeń.

„Jaki związek ma przepis o liczbie haczyków w szatni stołówki [z przestrzeganiem przepisów sanitarnych]?" – pytał.

Łukaszenka powiedział, że część wymogów powinna być uproszczona lub zlikwidowana.

„Głównym efektem naszej wspólnej pracy ma być nie po prostu skorygowanie norm prawnych. Musimy doprowadzić do realnej poprawy warunków działalności biznesowej” – powiedział prezydent do członków grupy roboczej.

„Pomagajmy małemu biznesowi, a nie przeszkadzajmy. Nie możemy obciążać go dużą liczbą umownych, zbędnych wymogów, z których każdy to punkt zaczepienia dla kontrolera i pretekst, by ukarać firmę” – apelował Łukaszenka.

Zapowiedział również, że osobiście zatwierdzi minimalną listę wymogów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej - tak, by przedsiębiorcy dokładnie znali swoje obowiązki.

„I na tym kropka. Więcej nic od nich nie wymagajcie” - oświadczył.

Prezydent zwrócił się także do przedstawicieli przedsiębiorców, by zgłaszali swoje sugestie i propozycje. „Mówcie o problemach, zgłaszajcie konstruktywne propozycje i – przede wszystkim – niczego się nie bójcie”.

Grupa robocza ds. ułatwień dla biznesu została utworzona w styczniu. W jej skład wchodzą ministrowie finansów, gospodarki, ds. sytuacji nadzwyczajnych i inni urzędnicy, a także przedstawiciele biznesu. Kieruje grupą szefowa administracji prezydenta Natalia Kaczanawa.