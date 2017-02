"W ramach tegorocznych MikroGrantów przewidzieliśmy dwa nabory dotyczące organizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, skierowane do grup formalnych, nieformalnych oraz osób fizycznych. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 60 tys. Pierwszy nabór właśnie się zakończył, kolejny startuje w lipcu" - poinformowała PAP Daria Głowacka z Fundacji Transatlantyk.

MikroGranty to program wsparcia kreatywnych, łódzkich inicjatyw. Komisja oceniająca 22 nadesłane zgłoszenia, wybrała siedem projektów, które uznano za najbardziej innowacyjne i oryginalne.

"Wszystkie projekty aktywizują lokalną społeczność, animują łódzką kulturę. Maksymalna kwota grantu wynosi 5 tys. zł" - dodała Głowacka.

Wśród nagrodzonych grantem projektów znalazła się m.in. instalacja dźwiękowa i przestrzenna autorstwa Ryo Ikeshiro "Lokalizing Borders", która prezentowana będzie przez Pracownię Portretu - małą galerię sztuki działającą w zabytkowej dzielnicy Łodzi Księży Młyn.

"Projekt Ryo Ikashiro za pomocą instalacji dźwiękowej opowiada o problemach rewitalizacji. Dźwięk jako medium będzie użyty zarówno jako metafora, jak i aktualna przestrzeń, w której konsekwencje i zmiany demograficzne będą grały rolę najważniejszą. Interwencje dźwiękowe i instalacje będą wprowadzały w życie różne strategie rewitalizacji" - wyjaśnił Marcin Łuczak z Pracowni Portretu.

Fabryka Form Fszelakich realizować będzie "Legendy miejskie" - warsztaty animacji poklatkowej dla seniorów i młodzieży. Na podstawie autorskiego scenariusza, do którego wyjściem będą rozważania o specyfice życia w Łodzi kiedyś i obecnie powstaną dwa filmy animowane.

Jeden z grantów przeznaczony zostanie na kontynuację projektu "Opowiedz się". Na istniejącej od dwóch lat platformie internetowej z filmami przedstawiającymi historie osób, które wyróżniają się na tle swojej społeczności, żyją po swojemu i pragną podzielić się tym doświadczeniem z innymi zrealizowane zostaną trzy nowe obrazy. Tym razem "opowiedzą się" osoby pochodzące z różnych grup mniejszościowych i mieszkające w Łodzi. Celem projektu jest promowanie idei akceptacji i integracji społecznej.

"Fonotropy" to cykl warsztatów edukacyjno-dźwiękowych dla dzieci i młodzieży, których podstawowym celem jest nauka świadomego słuchania tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu - w tym przypadku na osiedlowych podwórkach. W ramach projektu powstanie też internetowa mapa dźwiękowa.

Natomiast Łukasz Kazek uzyskał grant na "Witaj w klubie. Warsztaty muzyki elektronicznej dla osób starszych i jeszcze starszych".

"Projekt dedykowany jest osobom po 60. roku życia, a jego ideą jest zasypywanie przepaści międzypokoleniowych, próba szukania wspólnego języka. Uczestnicy poznają genezę i ideę muzyki elektronicznej, będą też interaktywne pokazy samplera i urządzeń stosowanych do komponowania muzyki tego gatunku" - wyjaśnił Kazek.

Autorski projekt zrealizuje Wiktor Skok z zespołem Jude. Będzie to wystawa posługująca się różnymi środkami wyrazu, złożona m.in. z wielkoformatowych fotogramów, plakatów, wydruków oraz instalacji dźwiękowej. Jak podkreślił autor, jej soniczna atmosfera ma współgrać z miejskim otoczeniem i nawiązywać do atmosfery dźwiękowej Łodzi.

Dofinansowano także cykl warsztatów "Take over", skierowanych do uczniów liceów, w ramach których autorzy przedstawią swoją propozycję aktora - artysty wielowymiarowego, nieograniczonego w swojej ekspresji i zachęcać będą młodzież do rozwoju artystycznego.

Transatlantyk Festival to wydarzenie poświęcone muzyce, sztuce filmowej i edukacji filmowej. Jego twórcą i dyrektorem jest laureat Oscara - Jan A.P. Kaczmarek.(PAP)