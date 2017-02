„Kolejny inwestor to kolejne miejsca pracy, ale i kolejne podatki, które wpłyną do naszego budżetu. To istotne w kontekście naszych przyszłych inwestycji, jak choćby planowanej budowy basenu. Kilkanaście lat temu postawiliśmy sobie jeden cel: rozwój gospodarczy jako napęd do innych dziedzin życia” - powiedział prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Zakład stanie na 12-hektarowej działce, na terenie nowosolskiej podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstanie tam hala produkcyjna o powierzchni 28,5 tys. metrów kwadratowych, a w dalszej kolejności także magazyn na wyroby gotowe.

Na razie niemiecka firma nie zdradza, jakie będą koszty planowanej w Nowej Soli inwestycji.

Reuss-Seifert to jeden z trzech głównych dostawców komponentów dla przemysłu budowlanego na rynku niemieckim. Zajmuje się produkcją i sprzedażą specjalistycznych artykułów wykorzystywanych w tej branży, takich jak: dystanse, uszczelnienia, zbrojenia, łączniki i szalunki.

„Nad tym inwestorem pracowaliśmy przeszło rok. Zależy nam na różnorodności branż, aby się nie uzależniać się od jednej sfery gospodarczej" - podkreślił Tyszkiewicz. Dodał, że jest zadowolony, iż nowy inwestor reprezentuje branżę budowlaną. (PAP)