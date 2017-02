Wydane we wtorek rozporządzenie uważa się za najpoważniejszy krok wstecz na drodze reform, jakie podjęła Rumunia po wejściu do Unii Europejskiej w 2007 roku. Wprowadza ono zasadę, że przestępstwo urzędnicze ścigane jest z urzędu w trybie postępowania karnego tylko wówczas, gdy przyniosło skarbowi państwa uszczerbek w wysokości co najmniej 200 tys. lejów (190 tys. złotych).

Dragnea, którego uważa się za osobę kierującą polityką rządu, poinformował, że spotka się z innymi członkami kierownictwa partii w celu przedyskutowania następstw rozporządzenia. "Mogą być nawet rozmowy o wycofaniu (rozporządzenia), jeśli chciałby tego premier (Sorin Grindeanu)" - powiedział w wywiadzie dla rumuńskiego portalu informacyjnego DCNews.

"Czuję, że nie mogę utrzymać pod kontrolą z centrum nacisku organizacji lokalnych, które mogą wyprowadzić na ulice Bukaresztu milion ludzi. W rezultacie postanowiłem spotkać się z partnerami koalicyjnymi, by zaproponować rozwiązanie dla przełamania impasu" - dodał lider PSD.

Rządowa koalicja socjaldemokratów ze znacznie od nich słabszym centroprawicowym Sojuszem Liberałów i Demokratów (ALDE) dysponuje w parlamencie bezwzględną większością głosów.

Dragnea stanął we wtorek przed sądem jako oskarżony o zapewnienie wynagrodzenia z funduszy publicznych dwóm osobom pracującym w latach 2006-2013 dla kierownictwa jego partii, na czym skarb państwa stracił 108 tys. lejów (103 tys. złotych). Gdyby kontrowersyjne rozporządzenie weszło w życie, oskarżenie to stałoby się bezprzedmiotowe, a podobną korzyść odniosłoby także wielu innych działaczy różnych rumuńskich partii. (PAP)