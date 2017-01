"Uzgodniliśmy propozycje, które zwiększą bezpieczeństwo obywateli i obywatelek Niemiec, nie ograniczając nadmiernie ich praw do wolności" - powiedział de Maiziere po spotkaniu w Berlinie ze swoim kolegą z rządu.

"Zdolne do obrony państwo prawa jest najlepszą odpowiedzią na czyny i nienawiść terrorystów. W opartej na wolności demokracji nie istnieje całkowita ochrona przed terrorystycznymi zamachami. Musimy jednak uczynić wszystko co tylko możliwe, by przypadek (Anisa) Amriego nie powtórzył się w Niemczech" - oświadczył Maas.

De Maiziere należy do CDU - partii kanclerz Angeli Merkel, a Maas jest socjaldemokratą. Oba tworzące koalicyjny rząd ugrupowania różniły się dotychczas w podejściu do kwestii bezpieczeństwa, jednak pod wpływem grudniowego zamachu terrorystycznego w stolicy kraju uzgodniły wspólny pakiet ustaw. Na jesieni w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne i zagrożenie ze strony terrorystów będzie zapewne najważniejszym tematem w kampanii wyborczej do Bundestagu.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w prawie imigranci podejrzewani o terroryzm będą mogli być przetrzymywani w areszcie do czasu ich deportacji do kraju pochodzenia, ale maksymalnie przez 18 miesięcy. Osoby uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju będą objęte dozorem elektronicznym. Uchodźcy, którzy podadzą władzom nieprawdziwe informacje o swojej tożsamości, zostaną zobowiązane do przebywania w wyznaczonym miejscu, bez prawa swobodnego przemieszczania się po kraju.

Ministrowie zapowiedzieli ponadto, że Niemcy będą naciskać na kraje, z których pochodzą imigranci, na szybkie przyjmowanie swoich obywateli, którym odmówiono azylu. W przypadku braku gotowości do współpracy możliwe będzie będzie ograniczenie pomocy finansowej dla tych krajów.

Zmiany prawa wynikają z doświadczeń wynikających ze sprawy Amriego. Pochodzący z Tunezji terrorysta otrzymał nakaz opuszczenia Niemiec, jednak nie mógł zostać deportowany, ponieważ nie posiadał dokumentu tożsamości, a władze Tunezji zwlekały z wydaniem dokumentów zastępczych. Wymagane papiery nadeszły dopiero po zamachu. Amri przebywał wcześniej w areszcie, został jednak z niego wypuszczony. Kontaktujący się z przedstawicielami radykalnego odłamu islamu, salafitami, Tunezyjczyk poruszał się swobodnie po całych Niemczech mimo podejrzeń o przygotowywanie zamachu.

Kanclerz Merkel zapowiedziała w poniedziałek, że rząd będzie działał konsekwentnie i nie ograniczy się do słownych deklaracji. "Straszny zamach na Breitscheidplatz jest dla nas wskazówką, by działać szybko i skutecznie" - zaznaczyła szefowa rządu. Merkel zastrzegła, że jej celem jest zachowanie wolności - "bezpieczeństwo w wolności".

Niemieckie służby szacują na 548 liczbę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa; 62 islamistów ma obowiązek opuszczenia Niemiec, lecz nadal nie wyjechało z kraju.

Tunezyjczyk Anis Amri porwał 19 grudnia 2016 roku ciężarówkę i po zastrzeleniu polskiego kierowcy Łukasza Urbana wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Terrorystę, który zbiegł z miejsca przestępstwa, zastrzelili cztery dni później w Mediolanie włoscy policjanci.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)