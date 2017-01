Trump napisał też na Twitterze, żeby Republikanie "uważali na to, by Demokraci byli powiązani z klęską nieudanej (reformy) Obamacare" i aby pogrążyć "clownów Schumera", czyli demokratycznych senatorów. Senator Chuck Schumer to lider Demokratów w Senacie USA.

Trump obiecał podczas kampanii wyborczej, że odwoła Obamacare, ale w swym pierwszym wywiadzie prasowym po wyborach prezydent powiedział w rozmowie z „Wall Street Journal”, że nie chce odwołania całej ustawy o reformie i rozważy na przykład pozostawienie w Obamacare zapisu, który zabrania firmom ubezpieczeniowym wystawiania polis osobom już chorym.

Odwołać w całości Ustawę o Dostępnej Ochronie Zdrowia (ang. skrót: ACA), która reguluje zasady reformy, może tylko Kongres, gdzie Republikanie mają większość w obu izbach, ale w Senacie niewystarczającą do przerwania blokady głosowań przez przeciąganie debaty (tzw. filibuster), do czego potrzeba minimum 60 głosów (na 100). Przewiduje się, że Demokraci będą blokować próby odwołania Obamacare.

Odwołanie reformy odebrałoby polisy ok. 20 milionom ludzi, powiększając armię nieubezpieczonych do ok. 50 mln.