Turcja: Zatrzymano domniemanych bojowników IS w związku z zamachem w Stambule

Turecka policja zatrzymała w środę co najmniej pięciu domniemanych bojowników Państwa Islamskiego (IS) w związku z niedzielnym zamachem terrorystycznym na nocny klub w Stambule - podała agencja prasowa Anatolia. Wcześniej IS przyznało się już do zamachu.