Występując w siedzibie ONZ po przejęciu sterów organizacji od Ban Ki Muna z Korei Płd. Guterres podkreślił, że konflikty mnożą się, wzajemnie przenikają i wywołały "nowe zjawisko globalnego terroryzmu". Dodał, że "dramatycznie wzrosły" nierówności społeczne, a także łamanie praw człowieka.

Odnosząc się do oczekiwań po wyborze na sekretarza generalnego Guterres powiedział: "Myślę, że warto powiedzieć, iż cudów nie ma, a ja z pewnością nie jestem cudotwórcą i jedynym sposobem, aby osiągnąć nasze cele jest wspólna praca w zespole".

Guterres zauważył, że w świecie, który stał się globalny i wzajemnie powiązany, wykluczenie jest "jeszcze bardziej nie do zniesienia, bo ludzie mogą teraz zobaczyć, jak żyją inni, widzą dobrobyt w innych częściach świata". "O wiele łatwiej wyzwala się bunt, gniew, które stają się czynnikiem niestabilności, konfliktów" - dodał.

Były premier Portugalii i były wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców uważa, że "globalne rozwiązania powinny dotyczyć tylko problemów globalnych, a takim wielostronnym podejściem charakteryzuje się ONZ". "Zauważamy również duży opór w wielu częściach świata w odniesieniu do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ. Jest dużo sceptycyzmu co do roli, jaką może odegrać ta organizacja" - powiedział nowy sekretarz generalny.

Guterres podkreślił, że w wielu krajach rośnie przepaść między obywatelami a politycznym establishmentem.

Prezydent elekt USA Donald Trump sceptycznie wyraził się co do efektywności działania ONZ w kontekście przyjęcia 23 grudnia przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji potępiającej żydowskie osiedla na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej. Trump w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia napisał na Twitterze, że ONZ ma wielki potencjał, "ale jest teraz tylko klubem dla ludzi, aby się spotkać, porozmawiać i dobrze się bawić".

Guterres podkreślił, że należy być dumnym z tego, co ONZ zrobiła, aby pomóc milionom ludzi. Jednocześnie - według niego - kluczowe jest rozpoznanie źródeł braków i niepowodzeń tej organizacji. Nowy sekretarz generalny wezwał do reformy i "zbiorowego zaangażowania" w celu zmierzenia się z kłopotami organizacji, wskazując na jej niepowodzenia w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów. (PAP)