Jak wynika z bilansu przedstawionego we wtorek, spośród łącznej liczby ponad 175 tysięcy migrantów około 15 tysięcy przebywa w dużych stałych ośrodkach w siedmiu regionach. Największe z tych obiektów znajdują się w Crotone w Kalabrii, Mineo na Sycylii, a także w Cona koło Wenecji, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do buntu migrantów po śmierci młodej azylantki. Oskarżyli oni kierownictwo ośrodka, że zwlekało z wezwaniem do niej pomocy. Przyczyną śmierci kobiety była zakrzepica.

W tymczasowych centrach dla migrantów umieszczono 136 tys. ludzi. Najwięcej, ponad 21 tysięcy z nich jest w Lombardii. W Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Lacjum i w Kampanii liczba ta wynosi po 14 tysięcy. Najmniej osób, tylko 289, trafiło do małego autonomicznego regionu Dolina Aosty.

Rok 2016 był rekordowym rokiem pod względem napływu migrantów na włoskie wybrzeża. Przybyło ponad 180 tysięcy osób, czyli o 18 procent więcej niż w 2015 roku. Dwukrotnie w porównaniu z tamtym rokiem wzrosła liczba nieletnich: z 12 tysięcy do 24 tysięcy.