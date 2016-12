Niemcy: Pożar symulatora lotów koło portu lotniczego we Frankfurcie

Pożar symulatora lotów – repliki kabiny samolotu pasażerskiego - w jednym z budynków koło portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem spowodował w czwartek konieczność ewakuacji ok. 200 osób. Jedną osobę odwieziono do szpitala z objawami zatrucia dymem.