Rosja uruchomiła gazociąg z Kraju Krasnodarskiego na Krym

Rosja uruchomiła we wtorek gazociąg z Kraju Krasnodarskiego na Krym, co według prezydenta Władimira Putina doprowadzi do wzrostu gospodarczego półwyspu. Moskwa zaanektowała Krym w 2014 roku.