Tunezja: Prawie połowa młodych ludzi chce wyemigrować z kraju

Prawie jeden Tunezyjczyk na dwóch zastanawia się nad opuszczeniem kraju i jeden na trzech jest gotów wyemigrować nielegalnie, jeśli zmusi go do tego sytuacja - wynika z badania, którego rezultaty opublikowała we wtorek tunezyjska organizacja pozarządowa.