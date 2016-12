Ekspert: Zamachowiec w Berlinie był tzw. samotnym wilkiem

"W ostatnim okresie m.in. Europol, ale również CIA informowały o wzmożonym zagrożeniu w Europie w związku z okresem świątecznym. Takie ostrzeżenie zostało m.in. skierowane do obywateli amerykańskich. Warto pamiętać, że taktyka samotnego wilka, która została wykorzystana w zamachu w Berlinie, jest tym rodzajem terroryzmu, któremu jest bardzo ciężko zapobiec, zarówno w fazie planowania i przygotowywania, jak i w fazie realizacji" - powiedział.

Jak dodał, sygnały ostrzegawcze nie zostały zlekceważone, jednakże nie da się w stu procentach wyeliminować tego typu zagrożeń. "Tego typu scenariusze, jeśli chodzi o działania terrorystów, nie są niczym nowym. Od razu kojarzy nam się zamach w Nicei, ale trzeba pamiętać, że samochody były wykorzystywane już wcześniej przez terrorystów do taranowania ludzi. To jest charakterystyczne dla tzw. samotnych wilków. Wykorzystują to co są w stanie wykorzystać - to może być prymitywny atak nożem, to może być prymitywny atak maczetą, a może być to wreszcie użycie samochodu jako taranującej maszyny. Nie jest to coś nowego w działaniu terrorystów" - zaznaczył.

Jak podkreślił, samotne wilki to osoby, które bardzo często nie mają bezpośrednich powiązań z organizacjami terrorystycznymi. "Samodzielnie planują i przygotowują zamachy, a następnie je przeprowadzają. Proces radykalizacji, rekrutacji odbywa się za pomocą internetu czy też mediów. Stąd tak trudno ściga się tego rodzaju terroryzm" - powiedział.

W poniedziałek wieczorem ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie; zginęło 12 osób, co najmniej 48 zostało rannych, a w kabinie ciężarówki policja znalazła zwłoki mężczyzny, obywatela Polski. Niemiecka policja podała, że Polak został zastrzelony.