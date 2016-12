29-letnia Maria Giulia Sergio po przejściu na islam przybrała imię Fatima. Przypuszcza się, że od ponad dwóch lat przebywa w Syrii.

Mediolański sąd skazał też ojca kobiety na 4 lata więzienia za zorganizowanie jej podróży, której celem było prowadzenie działalności terrorystycznej, oraz jej męża, Albańczyka na 10 lat za terroryzm. W osobnym procesie wyrok 5 lat i 4 miesięcy otrzymała oskarżona też o terroryzm siostra Fatimy.

To, jak podkreślają media, pierwszy wydany we Włoszech wyrok wobec bojownika znajdującego się nadal na froncie.

Cała mieszkająca na północy Włoch rodzina Sergio, która przeszła na islam, została aresztowana w lipcu 2015 roku, gdy śledczy wykryli, że kilkoro jej członków oraz 7 innych osób udało się do Syrii, by przyłączyć się do bojowników Państwa Islamskiego, lub właśnie przygotowuje się do wyjazdu. Po tych aresztowaniach włoskie media opublikowały zapisy posłuchanych rozmów telefonicznych między przebywającą już w Syrii Fatimą a jej bliskimi we Włoszech.

Podczas jednej z rozmów z ojcem powiedziała: "W domu rządzi mężczyzna, złap mamę za włosy i przyjedź tu". W ten sposób zachęcała go do przystąpienia do sił IS. Namawiała go, by zwolnił się z fabryki i wziął odprawę, dzięki której miałby pieniądze na podróż. Według śledczych ojciec i druga jego córka szykowali się do wyjazdu.

Matka skazanej bojowniczki zmarła na serce w październiku 2015 roku, tuż przed planowanym zwolnieniem jej z aresztu domowego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)