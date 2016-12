W poniedziałek władze KRUS podpisały umowę ze Starostwem Powiatu Białostockiego na zakup nieruchomości znajdującej się w Supraślu, gdzie wcześniej mieściła się szkoła rolnicza, a później ośrodek sportu i rekreacji "Bukowisko".

Jak poinformował na konferencji prasowej prezes KRUS Adam Sekściński, nieruchomość została zakupiona za niecałe 9 mln zł. Dodał, że w północno-wschodniej Polsce dotąd nie było ośrodka rehabilitacyjnego KRUS, a - jak zauważył - jest on bardzo potrzebny, bo to region typowo rolniczy.

W jego ocenie położenie Supraśla, które leży w otulinie Puszczy Knyszyńskiej i gdzie - jak mówił Sekściński - znajdują się złoża borowiny często wykorzystywanej w zabiegach, zdecydowało o zakupie tej nieruchomości.

W ośrodku rehabilitacyjnym ma się znajdować ok. 300 łóżek, a zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób - mówił prezes. Liczy, że pierwsze zabiegi będą mogły być wykonywane w Supraślu w 2019 roku. W ocenie Sekścińskiego dzięki powstaniu ośrodka skróci się czas oczekiwania na zabiegi, który obecnie wynosi ok. siedmiu miesięcy. Nie powiedział, ile będzie kosztowało przystosowanie budynku do potrzeb ośrodka.

Starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski mówił, że oferta KRUS, aby zlokalizować w budynku szkoły ośrodek, było potrzebną i ważną inwestycją, dlatego też starostwo zdecydowało o 40 proc. bonifikacie przy sprzedaży tego budynku.

Obecnie KRUS posiada ośrodki rehabilitacyjne, m.in. w Kołobrzegu, Świnoujściu, Szklarskiej Porębie i Horyńcu-Zdroju.(PAP)