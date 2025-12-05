Protasiewicz: Łatwo skompromitować Tuska [KULISY POLITYKI]

Czy Donald Tusk realnie wzmacnia bezpieczeństwo Polski, czy tylko sprawnie rozgrywa narrację?

W Sejmie odbywa się utajnione posiedzenie, premier ostrzega o zagrożeniach, a do kraju wlatują drony i działają dywersanci. „Mieliśmy szczęście, że nie doszło do katastrofy” – przyznaje Tusk. Protasiewicz komentuje: jeśli on mówi o szczęściu, to nie jest komplement dla służb.

Bezpieczeństwo stało się politycznym paliwem dla rządu.

Po latach ślamazarnych rozliczeń, rząd przyspiesza, a społeczne poparcie rośnie. Rozliczenia, konflikt z Karolem Nawrockim i spory o Unię Europejską działają jak magnes na elektorat proeuropejski.

„Psy na łańcuchach” – mały symbol, wielka polityka.

Weto prezydenta wywołuje emocje większe niż ustawy o kryptowalutach. Protasiewicz ironizuje: gdyby chodziło o koty, Kaczyński by nie przepuścił. Ustawa leży w zamrażarce, a zwierzęta stają się ofiarą politycznej wojny. W tle wzruszająca historia psa Protasiewicza.

Czy Tusk skręca w prawo?

Mur na granicy, narracja o migrantach, temat zadośćuczynienia od Niemiec – przesunięcie jest widoczne. Tylko czy wyborcy w to uwierzą? Protasiewicz wątpi – internet pamięta, a zmiana tonu łatwo może zostać wypomniana.

2027 nadchodzi szybciej, niż nam się wydaje.

Co zdecyduje o wyniku wyborów? Bezpieczeństwo, wojna w Ukrainie, ceny energii, migracja? Jeśli rachunki za prąd rosną o 100 zł miesięcznie, nastroje mogą zmienić się błyskawicznie.

To rozmowa pełna konkretów, politycznych diagnoz i momentami zaskakująco osobistych historii. Jeśli chcesz zrozumieć jak Tusk buduje poparcie, dlaczego konflikt z prezydentem mu służy i co będzie decydować o wyborach 2027, koniecznie obejrzyj.