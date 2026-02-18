Odpowiedź: Pensję za grudzień 2025 r., uwzględnianą w podstawie trzynastki, należy przyjąć w wysokości należnej, a więc pomniejszonej o wynagrodzenie za okres nieobecności spowodowanej chorobą od 29 do 30 grudnia. Przy ustalaniu, czy pracownik spełnił warunek przepracowania okresu uprawniającego do trzynastki, uwzględnia się wyłącznie okresy faktycznego świadczenia pracy. Samo pozostawanie w zatrudnieniu nie jest wystarczające. Z tego względu przy obliczaniu stażu pracy na potrzeby nabycia prawa do omawianego świadczenia nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który w tym zakresie jest traktowany na równi z wykonywaniem pracy.
Należy również pamiętać, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy powstaje jedynie w przypadkach szczególnych wskazanych w art. 2 ust. 3 u.d.w.r., co nie ma zastosowania w omawianej sytuacji.
Ustalanie okresu przepracowanego
Ustalając, czy okres faktycznie przepracowany wynosi co najmniej 6 miesięcy (180 dni), bierze się pod uwagę w szczególności:
- dni, w których pracownik świadczył pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
- dni urlopu wypoczynkowego,
- niedziele i święta przypadające w okresie zatrudnienia,
- dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (np. soboty lub inny dzień wolny ustalony u pracodawcy),
- dni wolne udzielone w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dni zwolnienia od pracy udzielone działaczom związkowym na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.
Natomiast przy ustalaniu tego okresu pomija się w szczególności:
- okresy niezdolności do pracy z powodu choroby,
- nieobecności spowodowane urlopem szkoleniowym,
- nieobecności wynikające z urlopu okolicznościowego, niezależnie od zachowania prawa do wynagrodzenia,
- zwolnienia od pracy udzielane w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 14 lat (art. 188 kodeksu pracy),
- zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
- urlop opiekuńczy,
- inne okresy zwolnienia od wykonywania pracy, zarówno płatne, jak i niepłatne, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Takie rozumienie okresu przepracowanego wynika z funkcji trzynastki, która stanowi premię za rzeczywiste świadczenie pracy w danym roku, a nie za sam fakt pozostawania w stosunku pracy.
Prawidłowa wysokość
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.d.w.r. dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, przy czym chodzi o wynagrodzenie należne za pracę wykonaną w danym roku i ustalone zgodnie z zasadami przyjmowanymi do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W praktyce oznacza to konieczność uwzględnienia pensji w prawidłowej wysokości, odpowiadającej rzeczywiście przepracowanemu okresowi, a nie wynagrodzenia wypłaconemu przejściowo w zawyżonej kwocie wskutek braku pełnych danych w chwili wypłaty.
Odnosząc powyższe zasady do przedstawionej sytuacji, należy przyjąć, że jeżeli pensja za dany miesiąc jest wypłacana jeszcze w miesiącu, za który przysługuje, a w grudniu 2025 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, to przy ustalaniu podstawy trzynastki za 2025 r. należy uwzględnić wynagrodzenie za grudzień w wysokości należnej, tj. po pomniejszeniu o wynagrodzenie i świadczenia przysługujące za okres choroby.
Uwaga! Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, że zwolnienie lekarskie wpłynęło do pracodawcy już po dokonaniu wypłaty i że rozliczenie nadpłaty nastąpiło w styczniu 2026 r., gdyż korekta ta odnosi się do wynagrodzenia należnego za rok 2025 i służy jedynie ustaleniu jego prawidłowej wysokości. ©℗
Podstawa prawna
art. 2 ust. 3, art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)
