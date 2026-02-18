Odpowiedź: Pensję za grudzień 2025 r., uwzględnianą w podstawie trzynastki, należy przyjąć w wysokości należnej, a więc pomniejszonej o wynagrodzenie za okres nieobecności spowodowanej chorobą od 29 do 30 grudnia. Przy ustalaniu, czy pracownik spełnił warunek przepracowania okresu uprawniającego do trzynastki, uwzględnia się wyłącznie okresy faktycznego świadczenia pracy. Samo pozostawanie w zatrudnieniu nie jest wystarczające. Z tego względu przy obliczaniu stażu pracy na potrzeby nabycia prawa do omawianego świadczenia nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który w tym zakresie jest traktowany na równi z wykonywaniem pracy.

Należy również pamiętać, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy powstaje jedynie w przypadkach szczególnych wskazanych w art. 2 ust. 3 u.d.w.r., co nie ma zastosowania w omawianej sytuacji.