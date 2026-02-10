Biznes pod presją: ESG, AI i prawo pracy w 2026 [RYNEK PRAWNICZY]

Rozmawiamy m.in. o przyszłości ESG i raportowania zrównoważonego rozwoju, greenwashingu i działaniach UOKiK, zmianach w prawie pracy (transparentność wynagrodzeń, B2B), fundacjach rodzinnych oraz wyzwaniach związanych z AI Act i regulacją sztucznej inteligencji. To odcinek dla przedsiębiorców i prawników, którzy chcą wiedzieć, co naprawdę ich czeka — poza hasłami o deregulacji.