„Mamy jeszcze jedną rewizję KPO przed nami, więc jeśli projekcje dotyczące programu NaszEauto pokażą, że nie uda się wykorzystać budżetu, to może jeszcze coś z niego uszczkniemy – tak, żeby zoptymalizować jego wykorzystanie” – mówi Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Według niego możliwe jest przesunięcie części pieniędzy na inny cel, podobnie jak miało to miejsce w przypadku przeznaczenia 100 mln euro na termomodernizację szkół. Wcześniej jednak, we wrześniu, program zostanie rozszerzony o nowe kategorie pojazdów elektrycznych: M2 i N1.
