Gabriela Lenartowicz zapowiedziała też przedstawienie podczas posiedzenie podkomisji sejmowej rozwiązania, które ograniczą proceder nielegalnego składowania odpadów. - Przygotowałam rozwiązania, które pozamykają furtki w prawie, które pozwoliły i nadal pozwalają na ten proceder - mówiła. Chodzi m.in. o zmodyfikowanie regulacji dotyczących magazynowania odpadów.

Potrzebne zmiany w systemie kaucyjnym?

- System kaucyjny, który został zapoczątkowany 1 października budzi wiele wiele kontrowersji - przyznała Gabriela Lenartowicz. Chodzi m.in. o uwzględnienie w systemie szklanych butelek wielorazowego użytku, które dotychczas były zbierane w ramach systemów stworzonych przez producentów wody czy piwa. Apelują oni o możliwość prowadzenia zbiórki w dotychczasowym systemie. Zapytana, czy popiera ten apel, Gabriela Lenartowicz stwierdziła, że "wydaje się, że jest to bardzo racjonalne rozwiązanie".

Systemy producentów mogą jednak działać tylko do końca tego roku. Potencjalne zmiany musiałyby więc zostać przyjęte niedługo, a według odpowiedzi uzyskanych przez DGP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie popiera takiej opcji. - Projekt ustawy jest już przygotowywany - zadeklarowała posłanka. Miałby on być zaprezentowany jako projekt komisji sejmowej.

