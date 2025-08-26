W Rozmowie DGP Anita Sowińska opowiada o najważniejszych zasadach systemu kaucyjnego oraz odpowiada na wątpliwości sklepów dotyczące jego funkcjonowania. Komentuje także zastrzeżenia producentów do modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz skutki rekonstrukcji rządu.
„Rozmowa DGP” to program, w którym poruszamy najważniejsze tematy polityczne z kraju i ze świata. Audycję prowadzi dziennikarka DGP Aleksandra Hołownia.
