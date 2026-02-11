Deep fake. Prawo bezradne wobec AI? [KŁÓTNIE MARKIEWICZÓW]
W nowym odcinku Kłótni Markiewiczów Ryszard i Michał Markiewicz spierają się o to, czy polskie prawo rzeczywiście chroni nas przed fałszywymi nagraniami tworzonymi przez sztuczną inteligencję – i czy w ogóle powinno.|
Czy deep fake to tylko nowe narzędzie manipulacji, czy realne zagrożenie dla wolności słowa, sztuki i debaty publicznej? Gdzie kończy się parodia, a zaczyna bezprawne podszywanie się pod człowieka? I czy potrzebujemy nowych „praw do twarzy i głosu”, czy wystarczą dobra osobiste, RODO i obecne przepisy cywilne?
To rozmowa o granicach prawa, przyszłości ochrony wizerunku i o tym, czy tworząc nowe regulacje, nie wpadniemy w pułapkę prywatyzowania… samego człowieka.
dr Michał Markiewicz
prof. Ryszard Markiewicz
Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych
