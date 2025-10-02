Silne trzęsienie ziemi w Turcji – wstrząsy w Stambule

W czwartek, 2 września 2025 r., o godz. 14:55 czasu lokalnego (13:55 czasu polskiego), Turcję nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Wstrząs odczuwalny był głównie w Stambule. Jak podaje Agencja Reutera, trzęsienie miało magnitudę 5. Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że miało ono miejsce na głębokości 6,71 km, a jego epicentrum znajdowało się u wybrzeży tureckiej prowincji Tekirdag.

Nagrania z wstrząsów – przerażenie na ulicach

W internecie pojawiły się nagrania z trzęsienia. Na jednym widać moment wstrząsu w supermarkecie, a na drugim – ludzi uciekających z budynku.

Brak ofiar, ale zalecenia władz Stambułu

Na szczęście nie ma ofiar. Rannych zostało 17 osób. "Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5, które miało miejsce u wybrzeży wyspy Marmara Ereglisi na Morzu Marmara, w Stambule nie odnotowano dotychczas żadnych zniszczeń. Nasze ekipy terenowe rozpoczęły dochodzenia w całym mieście. Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o unikanie zbliżania się do budynków, które mogły zostać uszkodzone, oraz o przestrzeganie zaleceń odpowiednich władz" — przekazały władze Stambułu.

Przypomnienie: w kwietniu silniejsze trzęsienie o magnitudzie 6,2

Warto podkreślić, że to kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi o magnitudzie 5. Cztery dni temu Turcję nawiedził wstrząs o magnitudzie 5,4. W kwietniu natomiast miało miejsce silniejsze trzęsienie o magnitudzie 6,2, w wyniku którego około 150 osób zostało rannych.