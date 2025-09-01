Potężne trzęsienie ziemi w Afganistanie
W niedzielę 31 sierpnia 2025 roku wschodnia część Afganistanu została dotknięta silnym trzęsieniem ziemi – powiadomiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu. Do zdarzenia doszło krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie miasta Dżalalabad, niedaleko granicy z Pakistanem.
Wstrząsy o magnitudzie 6 - są ranni i zabici
Epicentrum znajdowało się 36 kilometrów na północ od miejscowości Basawul, a hipocentrum na głębokości 10 kilometrów – poinformowało US Geological Survey. Według Niemieckiego Centrum Badań Geologicznych trzęsienie ziemi w Afganistanie miało magnitudę 6. Tragiczne skutki katastrofy potwierdziło afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - życie straciło ponad 800 osób, a kolejne 2800 zostało rannych. Wciąż trwa trudna akcja ratunkowa.
Blisko granicy z Pakistanem – rejon szczególnie narażony na wstrząsy
Agencje informacyjne przypominają, że Afganistan leży w strefie aktywnej sejsmicznie, szczególnie w rejonie grzbietu Hindukuszu, gdzie styka się płyta tektoniczna Eurazji z płytą indyjską. Trzęsienia ziemi w tym regionie, niestety, nie należą do rzadkości.
