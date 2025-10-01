W Wenecji działa nietypowa grupa obywateli – Cittadini Non Distratti, czyli „nieproszeni obywatele”. Ich celem jest ochrona turystów przed kieszonkowcami: ostrzegają przechodniów, nagrywają złodziei i współpracują z policją. Polacy mogą się od nich wiele nauczyć.

Cittadini Non Distratti – włoska grupa antykieszonkowców

W Wenecji (Włochy) prężnie działa grupa Cittadini Non Distratti („obywatele nieproszeni”), której celem jest walka z kieszonkowcami. W skład organizacji wchodzi ponad 40 członków, w tym 57-letnia Monica Poli, zwana Lady Pickpockets, która od ponad 30 lat zajmuje się zwalczaniem drobnych złodziei.

Media społecznościowe w służbie bezpieczeństwa turystów w Wenecji

Członkowie Cittadini Non Distratti są aktywni w social mediach i w krótkim czasie zyskali dużą popularność. Ich konto na TikToku obserwuje prawie 28 tys. użytkowników.

Ostrzeganie przechodniów w Wenecji przed kieszonkowcami – skuteczna metoda w praktyce

W jaki sposób działa grupa? Członkowie ostrzegają lokalną społeczność i turystów przed złodziejami między innymi, nagrywając i wrzucając do serwisów społecznościowych filmy, na których prezentowany jest wizerunek przestępców. Poza tym grupa Cittadini Non Distratti udostępnia nagrania policji, licząc, że jej funkcjonariusze ustalą tożsamość kryminalistów i pociągną ich do odpowiedzialności. Na tym jednak działania organizacji się nie kończą. Członkowie Cittadini Non Distratti ostrzegają przechodniów, krzycząc „attenzione, pickpocket!", co znaczy „uwaga, kieszonkowiec!”. Robią na tyle dużo zamieszania, że złodzieje odpuszczają i starają się szybko zmienić miejsce działania.