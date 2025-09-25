Organizacja zaznaczyła, że zgodne ze zobowiązaniami Rosji wobec prawa międzynarodowego status jeńca wojennego mogą mieć nie tylko żołnierze, lecz także np. korespondenci wojenni czy cywile. Moskwa „systematycznie odmawia” jednak takiego statusu nawet ukraińskim żołnierzom, określając ich jako „osoby zatrzymane za sprzeciwianie się specjalnej operacji wojskowej”.

Raport OBWE

W raporcie podano, że od lutego 2022 r. w ręce sił rosyjskich dostało się 13 500 żołnierzy ukraińskich, z czego około 169 zmarło w niewoli. Blisko 6 800 zostało uwolnionych i wróciło do ojczyzny, a około 6 300 jest nadal przetrzymywanych. Są to szacunki opierające się o dane ze źródeł otwartych, wywiady i wizyty w Ukrainie.

Pod koniec lipca 41 państw OBWE zwróciło się do Organizacji o śledztwo w sprawie losów jeńców wojennych. O zbadanie sprawy poproszono trzech ekspertów z Francji, Czech i Szwecji. Napisali oni w raporcie, że zachęcają „biuro prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do kontynuowania śledztwa w sprawę tych naruszeń w celu doprowadzenia do wyroków skazujących w razie wystarczających dowodów”.