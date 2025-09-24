Trump: NATO powinno reagować na naruszenia przestrzeni powietrznej

Doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa Deividas Matulionis powiedział dziennikarzom, że dobrze usłyszeć oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa w sprawie reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej przez Rosję. Jego zdaniem, proces ten nie jest jednak tak prosty, jak można to sobie wyobrazić. Podkreślił, że to nie jest tak, "że samolot wlatuje i rakieta jest natychmiast wystrzeliwana".

Litwa: decyzja o zestrzeleniu samolotu leży w gestii kraju

Wspomniał, że decyzja o zestrzeleniu obiektu wlatującego w przestrzeń powietrzną jakiegoś kraju leży w kompetencji władz tego kraju. – NATO też może podjąć działania, jeśli jest przekonane, że istnieje zagrożenie – dodał.

Znaczenie ma powstrzymywanie eskalacji konfliktu

Jak zaznaczył, w ostatnich latach doszło do „kilkudziesięciu” przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej nie tylko Litwy, ale też innych państw regionu. Przyznał, że może to nie jest na Litwie popularne, ale ważne jest także powstrzymywanie eskalacji.

USA deklarują wsparcie dla sojuszników NATO w razie zagrożenia

Trump twierdząco odpowiedział we wtorek na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, powiedział: - Zależy od okoliczności, ale jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO.