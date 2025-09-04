Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował na platformie X, że wspólny patrol Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymał w lesie przy granicy z Litwą 14 migrantów z Somalii, którzy przebyli wcześniej trasę przez Białoruś i Łotwę. Jak dodał szef MSWiA, jeszcze w środę wszyscy zatrzymani trafią w ramach procedury readmisji z powrotem na Litwę.

Nielegalne przekroczenie granicy – trasa przez Białoruś i Łotwę

Do zatrzymania Somalijczyków doszło we wtorek 2 września 2025 r. w godzinach wieczornych w okolicach miejscowości Hołny Wolmera, niedaleko granicy polsko-litewskiej. Straż Graniczna ustaliła, że migranci próbowali przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami – poza wyznaczonymi miejscami w ramach tymczasowej kontroli granicznej, przywróconej 7 lipca 2025 r. Nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Zeznali, że nielegalnie przedostali się przez granicę białorusko–łotewską, a następnie samochodem typu bus dotarli w rejon granicy polsko-litewskiej.

Tymczasowe kontrole graniczne w Polsce przedłużone do października

Przypomnijmy, że odkąd 7 lipca br. Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mają prawo zatrzymywać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Według polskiego rządu jest to konieczne do zredukowania niekontrolowanego przepływu migrantów. Tymczasowe kontrole na granicach obowiązują do 4 października 2025 r.