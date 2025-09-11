Premier Donald Tusk odwiedził 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie w 2026 r. mają wylądować pierwsze polskie myśliwce F-35A Husarz. To kluczowy krok w modernizacji Sił Powietrznych i wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski na wschodniej flance NATO.

Donald Tusk w Łasku, gdzie powstanie pierwsza eskadra F-35A Husarz w Polsce

Premier Donald Tusk jest od rana w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Wizyta szefa rządu to symboliczny krok w przygotowaniach do przełomowego etapu modernizacji Sił Powietrznych RP. To tam w 2026 r. zostanie sformowana pierwsza eskadra F-35A Lightning II. Druga baza powstanie w Świdwinie.

Szkolenie polskich pilotów i techników F-35 w USA

W 2020 r. Polska zakupiła 32 wielozadaniowe samoloty F-35A. Do tej pory odebrała cztery z nich. Maszyny stacjonują w bazie Ebbing w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie polskie załogi przechodzą szkolenie. Program obejmuje 24 pilotów oraz 90 techników naziemnych. Polskie F-35A mają osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w 2028 r., a pełną – w 2030.

Atak rosyjskich dronów na Polskę i nocna akcja polskiego wojska

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

F-16, AWACS i sojusznicze F-35 nad Polską

W środę premier poinformował w Sejmie, o tym, jaki sprzęt został zaangażowany w nocną akcję. Przekazał, że poza naziemnymi systemami były to m.in. samoloty wczesnego ostrzegania AWACS. Jeśli chodzi o samoloty bojowe, Tusk wskazał, że do działań skierowano dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, śmigłowce - bojowe Mi-24, a także wielozadaniowe M-17 oraz Black Hawk.

Holenderskie myśliwce F-35 wsparły polską obronę

W nocnej misji udział wzięły także dwa nowocześniejsze samoloty F-35. F-35 dysponują za to sojusznicy, których kontyngenty na przestrzeni ostatnich miesięcy są rotacyjnie rozmieszczane w Polsce - obecnie jest to kontyngent wystawiony przez niderlandzkie siły powietrzne, które zostaną w Polsce do końca roku. To właśnie niderlandzkie myśliwce wsparły Polaków w nocnej misji.