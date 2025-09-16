The New York Times poinformował, że Robert Redford, ikona Hollywood, zmarł w wieku 89 lat. Informację tę miała potwierdzić jego rzeczniczka, Cindi Berger, która w oświadczeniu do mediów napisała, że aktor odszedł we śnie we wtorek w swoim domu na obrzeżach Provo w stanie Utah, gdzie mieszkał od 1961 r. Osierocił czworo dzieci.

Najważniejsze role Roberta Redforda w Hollywood

Robert Redford był jednym z najznakomitszych aktorów. Zasłynął rolami w klasykach amerykańskiego kina, takich jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Niemoralna propozycja”, „Wszyscy ludzie prezydenta” i „Pożegnanie z Afryką”, w którym zagrał u boku Meryl Streep. W 2002 r. otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej.

Redford był również cenionym reżyserem. W tej roli zadebiutował w 1980 r. filmem „Zwyczajni ludzie”, za który rok później otrzymał Oscara. Wyreżyserował również m.in. takie hity, jak „Quiz Show”, „Zaklinacz koni”, „Spisek” i „Reguła milczenia”.

Zaangażowanie Roberta Redforda w rozwój kina niezależnego i ochronę środowiska

Redford był również twórcą organizacji Sundance Institute, wspierającej kino niezależne. Słynął także ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska. W 2014 r. został uznany przez magazyn Time za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie.