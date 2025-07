O śmierci muzyka poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych Karolina Leszko, wokalistka, która współpracowała z gitarzystą.

„Nie mogę i nie chcę w to wierzyć. Na razie mogę napisać tylko, że mój przyjaciel, moja rodzina +Placho+ Ryszard Olesiński nie żyje” - napisała. „Wspaniały gitarzysta. Człowiek, który stworzył najbardziej znane solówki i riffy wielkich przebojów Maanamu. Nie ma słów, by wypowiedzieć nasz ból” - napisano we wpisie, opublikowanym w mediach społecznościowych zespołu exMaanam.

Olesiński zasłynął jako gitarzysta grupy Maanam, z którą występował w latach 1980–86 i 1991-2003. Wziął udział w nagrywaniu takich płyt jak debiutancka „Maanam” (1980), a także „O!” (1982), „Nocny patrol” (1983), „Mental Cut” (1984), „Derwisz i anioł” (1991), „Róża” (1994), „Łóżko” (1996), „Klucz” (1998) czy „Hotel Nirwana” (2001). Po odejściu z zespołu w 2003 r. powołał do życia formację występującą jak Złoty Maanam, a następnie exMaanam.

pj/ mow/