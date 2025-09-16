- Mam dzisiaj wielki zaszczyt złożenia pozwu o 15 mld dolarów za zniesławienie i oszczerstwo przeciw „New York Timesowi” – napisał Trump.

„NYT” nie odpowiedział jeszcze na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Trump oskarża "NYT" o kłamstwa

Trump oskarża dziennik o publikowanie kłamstw na temat jego samego, jego rodziny oraz jego firm, a także ruchów republikańskich takich jak America First czy Make America Great Again (MAGA).

Trump dodał, że pozew zostanie złożony w stanie Floryda. Nie podał innych szczegółów.

Trump już w zeszłym tygodniu zagroził, że wytoczy proces dziennikowi za teksty na temat kartki urodzinowej dla Epsteina z aluzją seksualną. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że Trump nie był autorem tej kartki, która jest wynikiem fałszerstwa.

Śmierć Jeffreya Epsteina

Skazany za przestępstwa seksualne Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w sierpniu 2019 roku w celi nowojorskiego więzienia. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo przez powieszenie. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak kontrowersje.(PAP)

