Rozpoczęło się spotkanie szefów MSZ Polski i Chin w podwarszawskim Helenowie – rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi.

Główne tematy rozmów: agresja Rosji na Ukrainę, relacje chińsko-rosyjskie i wsparcie Pekinu dla Moskwy.

Polska podnosi kwestie bezpieczeństwa: naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony z Białorusi i zamknięcie przejścia granicznego w Małaszewiczach.

W agendzie także sprawy gospodarcze: eksport polskiej żywności do Chin, w tym drób, mięso wołowe i regionalizacja w przypadku ptasiej grypy.

Spotkanie wpisuje się w europejską wizytę chińskiego ministra – Austria, Słowenia i Polska; to pierwsza wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce od sześciu lat.

O godz. 15 Wang Yi spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Karolem Nawrockim.

Chiński minister spraw zagranicznych przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę. Jest to pierwsza od sześciu lat wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 r. prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka. KPRP poinformowała, że o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim z chińskim politykiem spotka się prezydent Karol Nawrocki.

Sikorski: będziemy omawiać kwestie handlowe

Sikorski pytany wcześniej w poniedziałek w TOK FM o szczegóły wizyty, poinformował, że podczas spotkania z Wangiem Yi zostaną omówione kwestie handlowe, w tym eksport polskiej żywności do Chin czy agenda Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które zaczyna się w przyszłym tygodniu. - Ale spodziewam się, że nasze rozmowy zdominuje agresja rosyjska na Ukrainę - podkreślił.

Według źródeł dyplomatycznych PAP, podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszony zostanie szereg spraw politycznych, które różnią Polskę i Chiny, przede wszystkim stosunek do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Strona polska ma podnieść kwestię stosunków chińsko-rosyjskich i wsparcia udzielanego Moskwie przez Pekin.

Strona polska ma też poruszyć temat złych stosunków z Białorusią. Polska zamknęła przejścia graniczne z tym krajem w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, część z nich nadleciała z Białorusi.

Przejście graniczne między Polską a Białorusią ważnym tematem dla Chińczyków

Można się spodziewać, że podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszona zostanie sprawa zamknięcia przejścia granicznego w Małaszewiczach, które stanowi jeden ze szlaków transportu kolejowego chińskich towarów do Europy.

Wśród tematów, jakie omówią ministrowie SZ Polski i Chin jest też realizacja decyzji o regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Chin. Polska jest największym producentem drobiu w Europie. Decyzja o regionalizacji pozwala na ograniczanie eksportu tylko do regionów dotkniętych ptasią grypą, a nie do całego kraju. Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach w czerwcu ubiegłego roku; decyzja miała wejść w życie z końcem ubiegłego roku. Jednak jej wdrożenie napotkało na trudności, które - jak spodziewa się strona polska - mają obecnie zostać rozwiązane. Polska chce też chińskiego otwarcia na mięso wołowe z Polski.