Na targach na stoisku PAIH zaprezentowało się 19 polskich firm, działających w sektorze produktów podwójnego zastosowania czyli takich, które mogą być wykorzystane na rynku komercyjnym, jak i mogą służyć do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wśród nich znalazły się przedsiębiorstwa zajmujące się transportem, monitoringiem, a także produkcją odzieży specjalistycznej, w tym mundurów, czy samopodgrzewającej się żywności.

Polskie firmy zbrojeniowe liczą na zagranicznych klientów

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Rafał Owczarek, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Londynie, obecność stoiska narodowego na drugich co wielkości targach obronnych w Europie, „daje możliwość zaprezentowania oferty polskiej szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców, zarówno komercyjnych jak i rządowych, nawiązania relacji z partnerami biznesowymi z sektora obronnego, a także zapoznania się bezpośrednio z trendami w branży”.

- W obliczu napięć geopolitycznych i doświadczeń wojny w Ukrainie, udział w DSEI wzmacnia pozycję Polski jako kluczowego gracza w międzynarodowej współpracy w obszarze technologii bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania – dodał Piotr Placha, ekspert branży security i dual-use w PAIH.

Polskie uzbrojenie na targach DSEI w Londynie. Te produkty cieszyły się największym zainteresowaniem

Rozmówcy zwrócili uwagę, że polskie stoisko wzbudziło zainteresowanie przedstawicieli rządów i armii kluczowych państw NATO, ekspertów ds. bezpieczeństwa oraz menedżerów najwyższego szczebla z globalnych koncernów obronnych, w tym Babcock International, BAE Systems, Thales i Thales Alenia Space. Placha wyjaśnił, że „spotkania z tymi partnerami miały charakter praktyczny, gdyż rozmawiano o możliwościach włączenia polskich producentów do łańcuchów dostaw”.

Jak poinformowano największe zainteresowanie wzbudzały systemy antydronowe, autonomiczne drony oparte na sztucznej inteligencji, modułowe naczepy transportowe oraz technologia Liquid RAN dla sieci 5G/6G.

- Systemy antydronowe, czyli radary i układy neutralizacji, przyciągały delegacje wojskowe i ekspertów, ponieważ odpowiadają na rosnące zagrożenie ze strony dronów. Z kolei autonomiczne drony z funkcjami noktowizji i termowizji, które mogą działać także w warunkach zakłócania lub braku sygnału GPS były doceniane za praktyczne zastosowania w misjach ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – wywiad, monitoring, rozpoznanie) i reagowaniu kryzysowym czy akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także łatwą integrację z systemami wojskowymi NATO – powiedział Placha.

Ekspert stwierdził, że zainteresowaniem cieszyły się także modułowe naczepy transportowe o ładowności do 150 ton, które mogą mieć duże znaczenie w operacjach NATO w Europie, ale są nimi także zainteresowane kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

- Natomiast technologia Liquid RAN, redukująca koszty obsługi sieci 5G/6G o 40 proc., wzbudziła uwagę specjalistów ds. łączności taktycznej czyli możliwość tworzenia tzw. odpornych baniek komunikacyjnych w środowiskach bojowych, co wpisuje się w najnowsze trendy obronne – podkreślił.

W opinii Plachy, „branża towarów podwójnego zastosowania nabiera znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej z perspektywy rynku krajowego, gdyż oznacza gotowość do przełączenia gospodarki na tzw. tory wojenne”. Jak zaznaczył oznacza to także „budowanie odporności strategicznej państwa i gospodarki oraz niezależności technologicznej”. - Z perspektywy handlu międzynarodowego ułatwia to transfer nowoczesnych technologii, podnoszenie kompetencji poprzez obecność w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz umożliwia dywersyfikację przychodów – wymienił.

Solidarność z Polską po ataku rosyjskich dronów

Zapytany o reakcje gości targów na informację o wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, do której doszło w nocy z wtorku na środę, Placha odpowiedział, że na niektórych stoiskach firm, które są zorientowane na relacje z Polską dało się odczuć solidarność z Polską. - Na stoisku BAE Systems zostało to wyrażone wyświetleniem dużej flagi Polski na banerze dominującym nad stoiskiem – dodał.

W piątek zakończyły się targi zbrojeniowe i bezpieczeństwa DSEI 2025 pod hasłem „Przygotowanie przyszłych sił zbrojnych”. Podczas wydarzenia stoisko narodowe prowadziła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wystawiała się także Polska Grupa Zbrojeniowa oraz pięć innych polskich przedsiębiorstw. Organizatorzy szacują, że trwające cztery dni targi mogło odwiedzić ponad 60 tys. osób, w tym delegacje z ponad 90 państw.

Targi DSEI (Defence and Security Equipment International) są organizowane co dwa lata od 1999 r. Londyńskie targi są określane jako najważniejsze światowe wydarzenie branży zbrojeniowej, obok IDEX w Abu Zabi oraz Eurosatory w Paryżu. Kolejne targi DSEI w Londynie odbędą się 7-10 września 2027 r.