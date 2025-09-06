Donald Trump podpisał dekret, który wstrząsnął Ameryką. Prezydent USA przywrócił historyczną nazwę resortu obrony, argumentując, że "Ministerstwo Wojny" wysyła przeciwnikom sygnał siły i zwycięstwa. To symboliczny koniec z "poprawnością" i powrót do dawnej retoryki.

- To jest coś, o czym długo myśleliśmy (...) Wygraliśmy I wojnę światową. Wygraliśmy II wojnę światową. Wygraliśmy wszystko przed nią i pomiędzy. A potem postanowiliśmy pójść w stronę „woke” i zmieniliśmy nazwę na Ministerstwo Obrony. Więc teraz znów nazywać to Ministerstwem Wojny - oznajmił Trump.

Prezydent stwierdził, że zmiana nazwy nie kłóci się z jego staraniami o pokój i zakończenie wojen. - Myślę, że to wysyła sygnał zwycięstwa, wysyła sygnał siły - powiedział Trump, oceniając, że siła jest konieczna, by móc utrzymywać pokój lub kończyć konflikty.

Ministerstwo Wojny zamiast Pentagonu

Według podpisanego przez Trumpa dokumentu krok ku powrotowi do pierwotnej nazwy resortu ma „w większym stopniu skoncentrować uwagę tego resortu na interesie narodowym i zasygnalizuje przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów”. Dokument nie zmienia formalnie nazwy resortu, lecz pozwala na używanie nowej nazwy.

Trump stwierdził, że choć nie jest pewny, czy potrzebuje ustawy Kongresu do pełnej zmiany nazwy, to zwróci się do Kongresu w tej sprawie. Już w piątek senator Republikanów Rick Scott zgłosił projekt ustawy w tej sprawie. Kongres w 1947 r. przemianował ówczesne Ministerstwo Wojny na Ministerstwo Obrony i większość ekspertów uważa, że tylko ustawa może przywrócić dawną nazwę.

Sankcje i kary na państwa aresztujących obywateli USA

Obok dekretu o Ministerstwie Wojny - który był już 200. rozporządzeniem podpisanym przez Trumpa w drugiej kadencji, prezydent podpisał również dekret pozwalający na nakładanie sankcji i kar na państwa, które bezprawnie przetrzymują amerykańskich obywateli w więzieniach. Dzięki dokumentowi, administracja USA będzie mogła oficjalnie określać państwa porywające Amerykanów, co będzie wiązać się z automatycznymi sankcjami, podobnie jak w przypadku desygnacji państw wspierających terroryzm.

Białoruś uwolni więźniów politycznych?

Opisując swoje wysiłki w tej sprawie, Trump wspomniał o uwolnieniu więźniów przez Białoruś, której przywódcę Aleksandra Łukaszenkę nazwał „bardzo szanowanym człowiekiem, bardzo silną osobą i silnym przywódcą”. Podziękował mu za uwolnienie szesnastu „zakładników” i zasugerował, że Łukaszenka uwolni więcej więźniów politycznych.