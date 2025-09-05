Informację o planowanej zmianie podał „Washington Post”, a potwierdził ją portal Politico. Według administracji Trumpa, zmiana nazwy ministerstwa mieszczącego się w Pentagonie, ma lepiej odzwierciedlać jego misję.

Trump zmieni nazwę departamentu obrony

„Powrót do nazwy ministerstwo wojny w większym stopniu skoncentruje uwagę tego resortu na naszym interesie narodowym i zasygnalizuje przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów” – czytamy w dokumencie, który prezydent Trump ma sygnować w piątek. O zmianie tej mówił w czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth, który podczas wystąpienia w Fort Benning w Georgii, powiedział, że w piątek nazwa jego stanowiska może brzmieć inaczej.

Trump i jego otoczenie wielokrotnie wcześniej sygnalizowali, że chcą dokonać takiej zmiany. Pod koniec sierpnia Donald Trump zapowiedział, że zmieni nazwę , bo, jak zaznaczył, USA wygrały obie wojny światowe, mając ministerstwo wojny, a nie obrony.

Byłby to powrót do pierwotnej nazwy resortu z 1789 r., który przemianowano na ministerstwo obrony w 1949 roku. Stało się to po połączeniu ówczesnego resortu wojny z resortem marynarki wojennej. Wówczas zmiany dokonano mocą ustawy Kongresu i, jak zaznacza „Washington Post”, nie jest jasne, czy Donald Trump może zgodnie z prawem zrobić to za pomocą dekretu.