W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji publicznej Pieskow powiedział, że Putin „wielokrotnie mówił o pragnieniu jak najszybszego, pokojowego rozwiązania kwestii ukraińskiej". Zastrzegł zarazem, że dla Moskwy „najważniejsze jest osiągnięcie naszych celów”, a „nasze cele są jasne”.

Rzecznik Kremla, którego cytuje agencja Reutera, dał do zrozumienia, że zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do zawieszenia broni z Ukrainą, jest elementem charakterystycznej dla amerykańskiego przywódcy „ostrej retoryki”. Dodał, że świat przyzwyczaił się do niej” i przywołał wypowiedzi Trumpa, który zapewniał, że „będzie nadal szukał porozumienia pokojowego”.

14 lipca prezydent USA zapowiedział ostrzejszy kurs wobec władz Rosji oraz obiecał nowe dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym systemy obrony przeciwrakietowej Patriot.

W sobotę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow zaproponował stronie rosyjskiej zorganizowanie w przyszłym tygodniu kolejnej rundy rozmów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przekazał tę wiadomość, zapowiedział też kolejną wymianę więźniów i zaznaczył, że konieczne są bezpośrednie rozmowy przywódców obu państw.

Poprzednia, druga runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji odbyła się 2 czerwca w Stambule. Strony uzgodniły wówczas wymianę jeńców wojennych i ciał poległych.(PAP)