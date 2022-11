23 Listopada dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher ogłosił listę astronautów ESA. Jednym z 11 astronautów rezerwowych został dr Sławosz Uznański, który na co dzień jest pracownikiem CERN.

Dr Uznański pełni rolę głównego inżyniera dowodzącego w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Studiował również we Francji na Polytech Nantes oraz University of Marseille, gdzie uzyskał stopień doktora. Jego prace badawcze dotyczą wpływu promieniowania (również kosmicznego) na różne urządzenia. Zajmuje się projektowaniem systemów kosmicznych oraz pracuje nad satelitami komercyjnymi. W naszej rozmowie wyjaśnia, jak wyglądały jego przygotowania i rekrutacja do zespołu astronautów ESA. Zdradza również w jaki sposób pomogło mu w tym zamiłowanie do górskich wycieczek.

Konkurs na astronautę ESA:

Do roli astronautów ESA zgłosiło się 22 tysiące kandydatów. Spośród nich wybrano pięciu głównych astronautów, jedenastu rezerwowych i jednego, który weźmie udział w badaniach nad możliwościami misji parastronautów (Parastronaut Feasibility Study Member). Rekrutacja trwała 1,5 roku. W tym czasie chętni musieli przejść testy z wiedzy o kosmosie i technologiach, inteligencji oraz sprawności fizycznej. Ważnym elementem były także sprawdziany odporności psychicznej i umiejętności pracy w silnym stresie oraz pod presją czasu. Wśród pięciu astronautów znalazł się również Pablo Álvarez Fernández z Hiszpanii, absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Szanse na lot w kosmos:

Obecnie głównym celem misji załogowych jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), na której astronauci zmieniają się co pół roku. Są rekrutowani z różnych krajów i agencji kosmicznych. Jeżeli Europejska Agencja Kosmiczna rozszerzy swoje misje załogowe, dr Sławosz Uznański może zostać drugim Polakiem, który poleciał w kosmos. Przypomnijmy, że pierwszym i do tej pory jedynym był Mirosław Hermaszewski.