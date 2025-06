Niemcy "mogą się wiele nauczyć od swojego sąsiada"

Wadephul podkreślił nie tylko kluczowe znaczenie Polski dla Niemiec, ale i całej Europy. "Europa potrzebuje Polski, Polska to kraj dynamiki gospodarczej, poza tym to Polska m.in. broni bezpieczeństwa Europy w bardzo kluczowym miejscu. Kiedy mówimy o rosnących wydatkach na obronność, to trzeba jednoznacznie uznać, że w Polsce nie jest to już przedmiotem dyskusji – Polska jest w tej kwestii od dawna liderem w Europie. To jest +polski moment+ dla UE, cytując tygodnik +The Economist+" – powiedział szef niemieckiej dyplomacji.

Wadephul wskazał, że Niemcy "mogą się wiele nauczyć od swojego sąsiada, jeśli chodzi o uczynienie Europy silniejszą i zdolną do obrony – być może jest to najważniejsze zadanie na najbliższe lata".

Czy Niemcy wrócą do partnerskiej relacji z Rosją?

Zapytany o to, czy wyobraża sobie, by Niemcy – po ewentualnym powodzeniu rozmów pokojowych między Rosją i Ukrainą – powróciły do partnerskich relacji z Moskwą, powiedział: "Obecnie bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić powrót do partnerskich stosunków z Rosją. Nie ma sygnałów pozwalających dostrzec taką możliwość". "Kluczową kwestią jest to, by Putin zakończył agresję, a Rosja zasygnalizowała Ukrainie, że jest zainteresowana prawdziwym pokojem. I aby Rosja najpierw zaprzestała terroru bombardowania" - podkreślił.

W środę w Berlinie szefowie dyplomacji Polski i Niemiec otworzą wspólnym wystąpieniem Forum Polsko-Niemieckie, format spotkań ekspertów i polityków, który po raz ostatni odbył się w 2018 roku. Również w środę zostanie wręczona Nagroda za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Stosunków Polsko-Niemieckich.