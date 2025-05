O pożądanym przez Chiny kierunku współpracy z regionem Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) mówiła w czwartek Shen Yiqin, radca stanu Chin.

- Chcemy rozpocząć nowy rozdział we współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Skupimy się na trzech głównych aspektach. Po pierwsze łączność: zwiększenie efektów współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, usprawnienie kwestii związanych z cłami, transportem i logistyką – wskazała Shen Yiqin.

Plany te przedstawiała podczas forum China-CEEC Cooperation Expo, które w dniach 22-25 maja odbywa się w chińskim Ningbo. CEEC to angielski akronim określający 13 krajów regionu (Central and Easter European Countries), w tym Polskę. Oprócz naszego kraju do inicjatywy

Reorientacja wymiany handlowej z Chinami

- Drugi obszar to reorientacja wymiany handlowej i inwestycji. Chcemy rozwijać import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, budować nowe kanały łączności. Chcemy też przyciągać do naszego kraju inwestycje z krajów EŚW – powiedziała przedstawicielka Chin, Shen Yiqin podczas otwarcia ceremonii forum China-CEEC Cooperation Expo.

Szczególnie istota z punktu widzenia Polski i krajów regionu wydaje się zapowiedź dotycząca reorientacji kierunku handlu. W 2024 roku Polska sprowadziła z Chin towary o wartości 49,2 mld euro, podczas gdy eksport do tego kraju wyniósł jedynie 3,6 mld euro. Przełożyło się to na deficyt handlowy w wysokości 45,6 mld euro.

Chiny za współpracą w obszarze energii

Jako trzeci priorytet Shen Yiqin wymieniła obszar „green development”, który miałaby polegać na zacieśnianiu współpracy naukowej i technologicznej. Wskazała m.in. na konieczność rozwoju zielonej energetyki: farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Dodała, że współpraca przy pobudzaniu dwustronnych inwestycji i handlu powinna nabrać praktycznego wymiaru m.in. na takich polach jak cyfryzacja, rolnictwo i transport.

Do powstałej w 2012 r. inicjatywy China-CEEC Cooperation, oprócz Polski, należą Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Albania, Czarnogóra, Grecja i Północna Macedonia.