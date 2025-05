W Kijowie 10 maja pojawili się prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premierzy Polski Donald Tusk i Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Dla Merza był to trzeci wyjazd w tym charakterze po Paryżu i Warszawie. – Jeśli propozycja bezwarunkowego przerwania ognia i natychmiastowego przystąpienia do rozmów pokojowych będzie odrzucona, to jesteśmy gotowi do wzmocnienia sankcji – zapewnił Tusk. Podczas szczytu przywódcy połączyli się telefonicznie z Trumpem i uzyskali od niego zielone światło dla takiego postawienia sprawy.

Miedwiediew wulgarny jak zawsze