"W przypadku naruszenia zawieszenia broni uzgodniliśmy, że sankcje zostaną przygotowane i skoordynowane przez Europejczyków i Amerykanów" – powiedział francuski prezydent na wspólnej konferencji przywódców krajów wchodzących w skład tzw. "koalicji chętnych".

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił "absolutną jedność" między Europą, USA i Ukrainą w sprawie wprowadzenia bezwarunkowego, 30-dniowego zawieszenia broni. Państwa zachodnie i Ukraina wciąż czekają na zaakceptowanie go przez Rosję.

"Jeśli Rosja odrzuci to zawieszenie broni, które może być podstawą do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji, to będziemy nadal bronić Ukrainy i zwiększać presję na Rosję" – oznajmił kanclerz Niemiec Friedrich Merz.