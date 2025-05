Jak powiedział PAP hiszpański historyk, wybór imienia Leon XIV przez Prevosta nie jest przypadkowy i wytycza pewien kierunek działań, który powinien być realizowany w czasie pontyfikatu nowego papieża. Zdaniem Orelli nawiąże on do myśli pochodzącego z Polski Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu odwoływał się do nauki społecznej Kościoła zapoczątkowanej przez Leona XIII.

Hiszpański ekspert spodziewa się, że kard. Prevost będzie piętnował wszelkie przejawy "odczłowieczania społeczeństwa” przez drapieżny kapitalizm.

"Wybór imienia Leon XIV przez kard. Prevosta wyraźnie nawiązuje do pontyfikatu papieża Leona XIII oraz jego troski o sprawiedliwość społeczną, o godność ludzi pracy. To linia uzupełniająca drogę, której - moim zdaniem - nie zdążył dokończyć św. Jan Paweł II" - powiedział prof. Orella.

Należał do zaufanych współpracowników papieża Franciszka

W ocenie historyka z Hiszpanii nowy papież należał do zaufanych współpracowników papieża Franciszka, co oznacza, że nie dojdzie do zerwania z ekipą dotychczasowego zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego.

Zaznaczył jednak, że w przeciwieństwie do swego poprzednika z Argentyny, Prevost jest bardziej klarowny w wyrażaniu swoich opinii.

"Kardynał Prevost jest specjalistą w dziedzinie prawa kanonicznego i matematykiem. Jest człowiekiem zasad i jasnych poglądów" - powiedział PAP ekspert, dodając, że w związku „z zamieszaniem”, jakie wywoływały niektóre wypowiedzi papieża Franciszka, Leon XIV zapewni teraz bezpieczeństwo przekazu myśli.

"Wydaje się, że nowy papież zna też rzeczywistość młodego Kościoła, który rośnie; Kościoła misyjnego, gdyż posługiwał w Peru jako misjonarz już od lat osiemdziesiątych XX wieku"- odnotował.

Leon XIV to "przedstawiciel myśli św. Jana Pawła II"

Leon XIV - zdaniem hiszpańskiego historyka - może być też mediatorem pomiędzy skrajnymi frakcjami w Kościele, których tarcia są szczególnie widoczne w Peru, gdzie posługiwał kard. Prevost.

"Prevost był w Peru reprezentantem frakcji umiaru i łagodzenia sporu pomiędzy zwolennikami teologii wyzwolenia oraz bardziej ortodoksyjnym skrzydłem, co pozwoliło uniknąć silnych tarć wewnątrz peruwiańskiego Kościoła" - dodał.

Zdaniem prof. Orelli, Leon XIV to "przedstawiciel myśli św. Jana Pawła II", który „jako dojrzały hierarcha będzie człowiekiem współczesnych czasów”, łącząc w trakcie swego pontyfikatu tradycję z nowoczesnością.