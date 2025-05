Po czwartkowym wyborze komentatorzy wskazywali na wpisy na koncie na platformie X, które miało należeć do kardynała Roberta Prevosta. Duchowny podawał tam dalej głosy krytyki wobec wiceprezydenta J.D. Vance'a i polityki imigracyjnej Donalda Trumpa. Świat gratuluje i nadrabia wiedzę o nowym papieżu Leonie XIV.

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV.

Leon XIV ma 69 lat i długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów.

Kanclerz Niemiec: Leon XIV jest kotwicą sprawiedliwości

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował nowo wybranemu papieżowi Leonowi XIV, podkreślając, że dla wielu ludzi jest on "kotwicą sprawiedliwości i pojednania".

Podkreśla, że papież daje "nadzieję i kierunek milionom wierzących na całym świecie w czasach wielkich wyzwań", a ludzie w Niemczech z ufnością i pozytywnymi oczekiwaniami spoglądają na pontyfikat Leona XIV - zapewnił Merz.

Marco Rubio: pogłębienie relacji z pierwszym amerykańskim papieżem

- To moment o głębokim znaczeniu dla Kościoła katolickiego oferujący odnowioną nadzieję dla ponad miliarda na całym świecie - powiedział w czwartek sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dodał, że Stany Zjednoczone oczekują pogłębienia relacji ze Stolicą Apostolską i pierwszym amerykańskim papieżem.

"Papiestwo niesie ze sobą świętą i uroczystą odpowiedzialność. Jeanette i ja jesteśmy zjednoczeni w modlitwie. Niech Duch Święty udzieli mądrości, siły i łaski, gdy będzie pasterzem Kościoła. Stany Zjednoczone z niecierpliwością oczekują pogłębienia naszej trwałej relacji ze Stolicą Apostolską i z pierwszym amerykańskim papieżem" - napisał.

Rubio, który urodził się w katolickiej rodzinie imigrantów z Kuby, znany jest z publicznie okazywanej religijności i cytowania Biblii. Mimo katolickich korzeni jako dziecko został mormonem i należał do kościołów protestanckich, zanim powrócił do Kościoła katolickiego w 2004 r.

Donald Trump składa gratulacje Robertowi Prevostowi

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Pochodzący z Chicago papież jest pierwszym hierarchą USA na czele Kościoła, choć przed wyborem na papieża był biskupem Chiclayo w Peru.

Po czwartkowym wyborze komentatorzy wskazywali na wpisy na koncie na platformie X, które miało należeć do kardynała Roberta Prevosta. Duchowny podawał tam dalej głosy krytyki wobec wiceprezydenta J.D. Vance'a i polityki imigracyjnej Donalda Trumpa. Krytyczne opinie, zamieszczone w kojarzonym z kościelną lewicą piśmie "National Catholic Register", dotyczyły wypowiedzi Vance'a - katolika od 2019 r. - który w kontekście debaty o imigracji i pomocy zagranicznej powoływał się na katolicką zasadę "porządku miłości" (ordo amoris), twierdząc, że w pierwszej kolejności powinno się dbać o najbliższych, a dopiero w dalszej o obcych. Konto Prevosta zostało założone w 2011 r., lecz jego autentyczność nie została dotąd potwierdzona.

Zełenski: potrzebujemy moralnego wsparcia od nowego papieża

" W tym decydującym dla naszego kraju momencie mamy nadzieję na dalsze moralne i duchowe wsparcie ze strony Watykanu dla wysiłków Ukrainy na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i osiągnięcia trwałego pokoju" - napisał Zełenski w Telegramie.

Szef państwa ukraińskiego życzył Leonowi XIV "mądrości, inspiracji, duchowej i fizycznej siły w wypełnianiu jego misji". "Ad multos annos!" - dodał Zełenski. Tymczasem na stronie Kremla pojawiło się oświadczenie Władymira Putina: Jestem przekonany, że konstruktywny dialog i współpraca nawiązana między Rosją a Watykanem będą nadal rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nas łączą".

Donald Tusk o papieżu Leonie XIV

Premier Donald Tusk po wyborze Leona XIV na nowego papieża, na platformie X napisał "Habemus Papam! Zło nie zwycięży. Optymizm i nadzieja, których potrzebuje świat".

"Habemus Papam! Nowym Papieżem został kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV" - tak skomentował na platformie X wybór nowego papieża wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Życzmy Ojcu Świętemu, by rozpoczęty właśnie pontyfikat dawał nadzieję na pokój i jednoczył wiernych" - dodał.