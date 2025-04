Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wyraził w niedzielę oburzenie "kryminalnym" atakiem rakietowym Rosji na centrum ukraińskiego miasta Sumy. Z kolei prezydent Francji stwierdził, że Rosja chce kontynuować wojnę. Atak potępiła też Polska. Rosjanie zdają się tym nie przejmować. Kreml Informuje, że spotkania z zespołem prezydenta USA przebiegają bardzo dobrze. Dodaje przy tym, że "(...) jeszcze za wcześnie, aby oczekiwać konkretnych rezultatów po szkodach, które wyrządziła administracja Joe Bidena".

"Rosja kontynuuje kampanię przemocy, pokazując po raz kolejny, że ta wojna trwa i trwa tylko dlatego, że Rosja tak chce. Moje serce kieruję w stronę ofiar, ich rodzin i wszystkich, których dotknął kolejny brutalny akt agresji. Unia Europejska zawsze będzie stać po stronie bohaterskiego narodu Ukrainy. Odpowiedzialni za te ataki muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości" - napisał Costa na platformie "X".

Wśród 32 zabitych w Sumach, na północnym wschodzie Ukrainy, jest dwoje dzieci – powiadomiła w niedzielę ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Atak na Sumy był drugim w tym miesiącu zmasowanym atakiem Rosji na cywilów w Ukrainie. 4 kwietnia wojska rosyjskie zabiły rakietą balistyczną 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci w Krzywym Rogu, w środkowo-wschodniej części Ukrainy. Dwudziesta ofiara tego ataku zmarła w szpitalu.

Atak Rosji na Ukrainę - reakcje świata

"Polska potępia barbarzyńskie uderzenie rakietowe Rosji na Sumy. Składamy kondolencje rodzinom ofiar, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Atak na ludność cywilną w Niedzielę Palmową świadczy, że celem Rosji nie jest pokój, lecz zniszczenie narodu ukraińskiego" - przekazało MSZ w mediach społecznościowych.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron na platformie X napisał: "Dziś rano dwa rosyjskie pociski uderzyły w serce miasta Sumy na Ukrainie, powodując liczne ofiary wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Wszyscy to wiedzą: tę wojnę rozpoczęła sama Rosja. A dziś jest jasne, że tylko Rosja decyduje się ją kontynuować - z rażącym lekceważeniem ludzkiego życia, prawa międzynarodowego i wysiłków dyplomatycznych prezydenta Trumpa" - napisał Macron. "Potrzebne są zdecydowane środki, aby narzucić Rosji zawieszenie broni. Francja niestrudzenie pracuje nad osiągnięciem tego celu, wspólnie ze swoimi partnerami. Ofiarom, rannym i całej Ukrainie, która nadal stawia opór: nasza solidarność, nasz szacunek, nasze niezachwiane zaangażowanie" - dodał francuski przywódca.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas napisała z kolei, że "to tragiczny przykład intensyfikowania działań wojennych przez Rosję, gdy Ukraina zaakceptowała bezwarunkowe zawieszenie broni".

"Cywilizowany świat musi użyć siły, by zatrzymać barbarzyńców, którzy zabijają cywili i dzieci - napisał w niedzielę na platformie X prezydent Litwy Gitanas Nauseda, komentując w ten sposób rosyjski atak na ukraińskie Sumy, w którym zginęły co najmniej 32 osoby. "To kolejna straszna zbrodnia wojenna Rosji, tym razem w sercu Sum. To policzek wymierzony w tych, którzy chcą pokoju" - stwierdził litewski przywódca. "Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar. W tej bolesnej godzinie Litwa pragnie potwierdzić niesłabnące wsparcie dla Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które będzie trwać aż do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju" - dodał Nauseda.

Rosjanie chwalą się rozmowami z USA

"Spotkania z zespołem prezydenta USA Donalda Trumpa przebiegają bardzo dobrze, ale jest jeszcze za wcześnie, aby oczekiwać konkretnych rezultatów po szkodach, które wyrządziła administracja Joe Bidena" - ogłosił w niedzielę Kreml, cytowany przez agencję Reutera.

Po tym, jak specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff odbył w piątek rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, prezydent USA powiedział w sobotę, że dyskusje mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie przebiegają w porządku, ale nachodzi moment, w którym "trzeba przestać gadać, tylko działać". "Wszystko idzie bardzo dobrze" - powiedział z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że nie można jednak "oczekiwać natychmiastowych rezultatów". Zapytany, czy spotkanie Putina z Trumpem jest coraz bliżej, Pieskow powiedział, że oba mocarstwa "kroczą tą drogą razem bardzo cierpliwie", ale próba przywrócenia stosunków wymaga poważnej i żmudnej pracy.