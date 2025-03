Czy Amerykanie z Rosjanami będą eksploatowali ukraińskie złoża?

Wojna na Ukrainie osłabiła gospodarkę kraju. Jak jednak zaznacza Jakub Karnowski, prezes Kredobanku, ukraiński sektor biznesowy funkcjonuje w miarę normalnie, mimo trudnej sytuacji. Kredobank, należący do PKO Banku Polskiego, koncentruje się na klientach detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, działając na terenie całego kraju, również w regionach przyfrontowych.

Ukraina w czasie wojny – jak funkcjonuje gospodarka?

Według Karnowskiego Ukraińcy dostosowali się do warunków wojennych, a gospodarka działa m.in. dlatego, że konieczne jest utrzymanie armii oraz funkcjonowanie państwa. W miastach takich jak Lwów czy Kijów życie toczy się stosunkowo normalnie, mimo regularnych alarmów lotniczych.

Reakcje rynku i wpływ geopolityki na Ukrainę

Prezes Kredobanku podkreśla, że wojna trwa już ponad trzy lata, co spowodowało zmiany w percepcji mieszkańców Ukrainy. W pierwszych tygodniach po rosyjskiej inwazji panowała panika, jednak dziś społeczeństwo wykazuje większą odporność na informacje o sytuacji politycznej. Wpływ na nastroje ma także niepewność związana z polityką międzynarodową, w tym stanowiskiem USA i prezydenta Trumpa wobec Ukrainy.

Rynki finansowe reagują na zmiany polityczne, a wzrost indeksów giełdowych sugeruje, że inwestorzy dostrzegają możliwość zakończenia wojny. Karnowski zaznacza jednak, że rosnąca zmienność rynkowa wskazuje na znaczną niepewność co do przyszłości Ukrainy i jej odbudowy.

Perspektywy odbudowy i rola Polski

Jednym z kluczowych tematów jest odbudowa Ukrainy po wojnie. Według Karnowskiego jest to proces nieunikniony, jednak jego warunki i czas rozpoczęcia pozostają nieznane. Polska i jej przedsiębiorcy mogą odegrać istotną rolę w tym procesie, a Kredobank oraz PKO Bank Polski już teraz aktywnie wspierają ukraińskie firmy poprzez pożyczki i gwarancje.

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych oraz napływu zagranicznego kapitału, podobnie jak miało to miejsce w Polsce w latach 90. Sektor bankowy będzie miał w tym istotne znaczenie, a Polska, mająca doświadczenie w transformacji gospodarczej, może pomóc w rozwoju ukraińskiego systemu finansowego.

Korupcja i wyzwania instytucjonalne

Jednym z wyzwań dla Ukrainy pozostaje problem korupcji. Karnowski zauważa jednak, że w ostatnich latach widać postępy w walce z tym zjawiskiem, a ukraińskie władze podejmują realne działania na rzecz jego eliminacji. Prywatyzacja sektora bankowego oraz wzmocnienie instytucji państwowych mogą przyczynić się do większej przejrzystości i efektywności gospodarki.

Sytuacja gospodarcza Ukrainy jest trudna, ale kraj wykazuje odporność na skutki wojny. Przyszłość odbudowy zależy od czynników geopolitycznych i finansowych, a Polska może odegrać istotną rolę w tym procesie. Kluczowe wyzwania to modernizacja systemu bankowego, napływ kapitału oraz eliminacja korupcji. Jak podkreśla Karnowski, ukraiński sektor bankowy i IT są bardzo nowoczesne, co daje dobre perspektywy na przyszłość.