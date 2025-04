Papież Franciszek, który powoli wraca w Watykanie do zdrowia po ciężkim zapaleniu płuc, przybył na plac Świętego Piotra na zakończenie mszy w Niedzielę Palmową. Na placu entuzjastycznie powitały go tysiące osób. "Dobrej Niedzieli Palmowej, dobrego Wielkiego Tygodnia" - powiedział Franciszek.

W chwili zakończenia mszy papież na wózku pojawił się przed bazyliką i przejechał wśród jej uczestników, pozdrawiając ich. Przy niektórych zatrzymywał się, chwilę rozmawiał, podawał rękę i błogosławił dzieci. Pozdrawiał także kardynałów. Na placu Świętego Piotra był dłużej niż przed tygodniem, gdy również przybył na zakończenie mszy.

W opublikowanym przez Watykan tekście rozważań na modlitwę Anioł Pański Franciszek napisał: "Wszyscy doświadczamy bólu – fizycznego lub moralnego – a wiara pomaga nam, by nie poddać się rozpaczy, nie zamknąć się w goryczy, ale stawiać mu czoła z poczuciem, że – podobnie jak Jezus – jesteśmy w opatrznościowych i miłosiernych ramionach Ojca".

Podziękował wszystkim za modlitwy w jego intencji. Zapewnił: "W tej chwili słabości fizycznej pomagają mi one odczuć jeszcze bardziej bliskość, współczucie i czułość Boga. Ja także modlę się za was i proszę was, abyście wraz ze mną powierzali Panu każdego cierpiącego, zwłaszcza tego, który jest dotknięty wojną, ubóstwem lub klęskami żywiołowymi".

Papież dodał, że modli się za ofiary katastrofy budowlanej w Santo Domingo na Dominikanie, gdzie w wyniku zawalenia się dachu dyskoteki zginęło ponad 220 osób.

Następnie nawiązał do drugiej rocznicy wybuchu konfliktu w Sudanie, w którym - jak przypomniał - "zginęły tysiące ludzi, a miliony rodzin zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów".

"Cierpienie dzieci, kobiet i bezbronnych osób woła do nieba, a nas wzywa do działania. Ponawiam mój apel do uwikłanych w ten konflikt, aby położyli kres przemocy i obrali drogę dialogu. Zwracam się również z apelem do wspólnoty międzynarodowej, by nie zabrakło niezbędnej pomocy dla tamtejszej ludności" - wezwał Franciszek.

Dodał: "Pamiętajmy również o Libanie, gdzie pięćdziesiąt lat temu rozpoczęła się tragiczna wojna domowa: z Bożą pomocą niech będzie mu dane żyć w pokoju i pomyślności".

"Niech wreszcie zapanuje pokój – na udręczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Demokratycznej Republice Konga, Birmie, Sudanie Południowym. Niech Maryja, Matka Bolesna, wyjedna nam tę łaskę i pomoże nam przeżywać z wiarą Wielki Tydzień" - napisał papież.

Mszę w Niedzielę Palmową odprawił przed południem jako delegat papieża argentyński kardynał Leonardo Sandri.