Wołodymyr Zełenski zwrócił się w piątek do uczestników spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony jego kraju, które odbyło się w kwaterze głównej NATO w Brukseli, o dostarczenie systemów Patriot. „Proszę was o skoncentrowanie się przede wszystkim na systemach obrony powietrznej dla Ukrainy. Są nam one naprawdę potrzebne. Dziesięć systemów Patriot, które wolny świat posiada. Potrzebne są dziś polityczne decyzje, żeby te systemy działały dla pokoju” – zaapelował przywódca Ukrainy.

Zełenski zwrócił się do uczestników spotkania ze swego miasta rodzinnego, Krzywego Rogu. Przypomniał, że tydzień temu rosyjska rakieta balistyczna zabiła tam 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci. 20. ofiara ataku zmarła w szpitalu. Prezydent odwiedził w piątek miejsce ataku. Położył tam pluszowego misia. „Równo tydzień temu w tym mieście, Krzywym Rogu, rosyjska rakieta balistyczna zabrała życie 19 ludzi, w tym dziewięciorga dzieci. Po prostu dzieci na zwykłej ulicy. W Ukrainie nie mamy czasu na metafory” – oświadczył.

Prezydent zaznaczył, że Rosja nie przestrzega porozumienia o zawieszeniu broni, które miesiąc temu wynegocjowały Stany Zjednoczone w Arabii Saudyjskiej. „Bez siły, skierowanej przeciwko Rosji, Rosja nie będzie miała woli przyjęcia i zrealizowania realistycznych propozycji dotyczących pokoju” – powiedział. Powtórzył, że w szeregach rosyjskich wojsk walczy „co najmniej kilkuset obywateli Chin”. Przywódca Rosji Władimir „Putin nie zadowolił się żołnierzami z Korei Północnej. Obecnie stara się pokryć swój deficyt w ludziach angażując (w wojnę przeciwko Ukrainie) jeszcze jeden naród, Chińczyków” – ogłosił.

Zaapelował także do uczestników spotkania o wytyczenie jasnych zasad w związku z kontyngentem bezpieczeństwa, który może pojawić się w Ukrainie w celu kontrolowania ewentualnych porozumień o rozejmie. „Powinniśmy wyznaczyć jasne szczegóły co do liczebności, struktury, rozmieszczenia, logistyki, wyposażenia i uzbrojenia tego kontyngentu bezpieczeństwa w Ukrainie oraz długookresowego wsparcia silnej, ukraińskiej armii” – powiedział Zełenski.

Na piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, zorganizowanym pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Niemiec w kwaterze głównej NATO w Brukseli, szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius zapowiedział, że Niemcy zapewnią Ukrainie wsparcie wojskowe o wartości 11 mld euro w okresie do 2029 r. "Zapewnimy, że Ukraina będzie nadal korzystać z naszego wspólnego wsparcia wojskowego. Rosja musi zrozumieć, że Ukraina jest w stanie kontynuować walkę, a my będziemy ją wspierać" - zapowiedział.

Z kolei jego brytyjski odpowiednik John Healey powtórzył ubiegłotygodniową zapowiedź sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, ogłaszając, że Ukraina otrzyma od sojuszników 21 mld euro wsparcia militarnego. "To rekordowy wzrost finansowania wojskowego dla Ukrainy. Zwiększamy też wsparcie dla (żołnierzy) walczących na froncie" - oznajmił.