Komisja Europejska jest gotowa rozmawiać z USA o zwiększeniu zakupów LNG - powiedział we wtorek jej rzecznik Olof Gill. Donald Trump zasugerował bowiem w poniedziałek, że zwiększenie zakupów LNG przez UE może być potencjalnym przedmiotem rozmów na temat nałożonych przez USA ceł. "Jednym ze sposobów, w jaki to może łatwo i szybko zniknąć, jest to, że będą musieli kupować od nas energię - powiedział amerykański przywódca.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że zwiększenie zakupów LNG przez UE może być potencjalnym przedmiotem rozmów na temat nałożonych przez USA ceł. "Jednym ze sposobów, w jaki to może łatwo i szybko zniknąć, jest to, że będą musieli kupować od nas energię (...). Możemy zbić 350 miliardów dolarów w ciągu jednego tygodnia. Muszą kupić i zobowiązać się do zakupu podobnej ilości energii" - powiedział amerykański przywódca.

Trump wskazał na LNG, komentując słowa szefowej KE Ursuli von der Leyen, która wcześniej w poniedziałek zdradziła, że w negocjacjach z Waszyngtonem Bruksela oferowała wprowadzenie wzajemnych zerowych stawek celnych na samochody i inne towary przemysłowe. KE upubliczniła ten szczegół z prowadzonych zakulisowo rozmów, bowiem wśród doradców Trumpa są ponoć ludzie, którzy są tej ofercie bardzo przychylni. Prezydent USA powiedział jednak w poniedziałek, że to nie wystarczy.

Nieoficjalnie źródło w Brukseli przypomniało, że LNG jest na stole od samego początku rozmów z Waszyngtonem. Zwłaszcza że Unia Europejska jest w tej kwestii w trudnym położeniu, ponieważ pomimo zobowiązania do odchodzenia od rosyjskich surowców import rosyjskiego LNG w ostatnim czasie zaczął rosnąć. By zmniejszyć zakupy z tego kierunku, UE będzie musiała przerzucić się na innych dostawców; USA byłyby naturalnym wyborem.

Komisja Europejska, która odpowiada za politykę handlową, podkreśla otwartość w negocjacjach z Waszyngtonem. Poza zerowymi stawkami na samochody i towary przemysłowe KE jest gotowa negocjować także bariery pozacelne. USA i UE różni jednak rozumienie tego, czym one są. KE wyklucza możliwość negocjowania z Waszyngtonem kwestii podatku VAT, bo w jej ocenie stanowi to wyłącznie kwestię polityki podatkowej.

Ponadto w rozmowach o barierach pozacelnych (chodzi np. o ograniczenia ilościowe czy standardy techniczne i fitosanitarne) KE oczekiwałaby również ustępstw ze strony Stanów Zjednoczonych, które też stosują je w swojej polityce handlowej. Co więcej, rozmowy o barierach pozataryfowych postrzegane są jako najtrudniejsze, dlatego ich zamknięcie zajęłoby dużo czasu.

Nie będzie też rozmów na temat możliwości poluzowania przepisów regulujących działanie gigantów technologicznych. Chodzi o akty o usługach cyfrowych (DSA) oraz o rynkach cyfrowych (DMA). Jeżeli jakaś firma na mocy tych przepisów zostanie usankcjonowana, to nie ma mowy o umorzeniu kar.

Komisja Europejska w poniedziałek zaproponowała krajom członkowskim listę towarów z USA, które zostaną objęte cłami w wysokości od 10 do 25 proc. w odwecie za podniesienie stawek na stal i aluminium. Kraje członkowskie zdecydują o tym większością kwalifikowaną w środę. Część z nich wejdzie w życie w kwietniu, reszta - w maju, kilka towarów, takich jak soja czy orzechy - w grudniu.

Potem UE ma rozpocząć prace nad odpowiedzią na tzw. cła wzajemne. USA nałożyły na towary importowane z UE 20-proc. stawkę. Wartość towarów objętych nimi wynosi 300 mld euro.